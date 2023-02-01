الفواكه المفيدة للحامل.. التفاح يحمي الجنين من مرضين والبرتقال يمنع التشوهات

تحتاج المرأة خلال فترة الحمل، إلى تعذية صحية، من أجل تكوين الجنين بشكل صحي، وأحيانا لا تنتبه إلى ضرورة وجود عنصر أساسي في وجبتها اليومية، ألا وهو الفاكهة، وتعد الفواكه من الأطعمة المفيدة للحامل، إذ تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية خلال هذه الفترة، فما أهم الفواكه المفيدة للحامل؟

الفواكه المفيدة للحامل

الحمل يسبب الإمساك، بالتالي تحتاج الأم في هذه الفترة إلى الحصول على كميات كافية من الفاكهة، لاحتوائها على كثير من الألياف، بخلاف الفيتامينات المتنوعة، لكن من الضروري تناول الفواكه المفيدة للحامل، بكميات محددة، حتى لا تنعكس فوائدها إلى سلبيات على صحة المرأة الحامل، وفقا لما قالته أخصائية التغذية العلاجية، كارولين يوسف صبحي، في حوار لها مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس»، على فضائية «سي بي سي سفرة»

وقالت «كارولين»، إن الفواكه المفيدة للحامل، تتوقف على الكمية التي ستتناولها الأم بشكل عام، ومنها البلح، المشمش، المانجا، موضحة أنه خلال الأشهر الثلاث للحمل، ينصح بتناول السعرات الحرارية التي اعتادت عليها الأم قبل الحمل، وفي الثلاثة أشهر الثانية تزود وجبة واحدة فقط، مثل نصف خبز بلدي مع بيضيتن، من أجل صحة الطفل، وفي آخر ثلاثة شهور للحمل، تأكل رغيف بلدي مع 3 بيضات.

أهم الفواكه المفيدة للحامل

أضافت تينا فهمي، أخصائية التغذية، في حوار لها في البرنامج نفسه، أن من ضمن الفواكه المفيدة للحامل، الفاكهة المجففة، مثل «القراصيا»، إذ أن الحصول على 5 قطع منها ليلا، يساهم في تسهيل عملية هضم الطعام بطريقة جيدة، موضحة أنه من الضروري عدم تناول كميات كبيرة، نظرا لاحتوائها على نسبة سكريات عالية، كما أن الليمون يعد من الفواكة المفيدة للحامل، ويساعد في التقليل من فرص القيئ والغثيان المستمرة خلال فترة الحمل.

وأشارت أخصائية التغذية، إلى أن البرتقال يعد مصدرا جيدا للعديد من العناصر منها، حمض الفوليك، الذي يساهم في علاج عيوب الأنبوب العصبي، التي يمكن أن تسبب تشوهات المخ والحبل الشوكي عند الطفل، كما أنه يوجد به فيتامين «سي»، الذي يساعد في زيادة المناعة خلال فترة الحمل للوقاية من العدوى، وكل ما سبق يعد من الفواكه المفيدة للحامل.

التفاح والفراولة من أفضل الفاكهة

بحسب خبراء التغذية، يعد التفاح، من أفضل الفواكه المفيدة للحامل، إذ يقدم مجموعة من العناصر الغذائية للحامل والجنين، منها: فيتاميني «أ»، و«سي»، البوتاسيوم، والألياف، كما أن تناوله يساعد في تقليل احتمالية إصابة الطفل بالحساسية والربو فيما بعد، كما تعتبر الفراولة من الفاكهة المهمة للحامل، كونها تتسم بمذاق شهي، وتحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المهمة، منها، فيتامين «ج»، الفلافونويد، الذي يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، والبوتاسيوم الذي يقوي العظام للحامل والجنين.