«بغبغان» يحبس صاحبه في تايوان.. قضية نادرة لم تحدث منذ عقود

لم يرتكب جريمة بيده، وحُكم عليه بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية، بسبب «البغبغان» الذي يمتلكه، في واقعة غريبة شهدتها تايوان، حيث هاجم الطائر، أحد الأطباء أثناء سيره في الشارع، ما أدى إلى إصابته بالفزع وسقوطه، وتعرض الطبيب لإصابات بالغة.

وأصيب الطبيب، واسمه «لين»، بخلع في مفصل الورك، وكسر في الحوض، بعد أن هاجمه البغبغان ورفرف بأجنحته، فرفع الطبيب دعوى قضائية ضد مالك البغبغان، مؤكدا أن الحادث الذي تعرض له، كان نتيجة إهمال صاحبه، وقدم دعوى مدنية لتعويضه ماليًا عن الإصابات التي تعرض لها، فحكم على صاحب البغبغان، بالحبس لمدة شهرين، وغرامة قدرها 91 دولارًا، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

الطبيب يعجز عن العمل لمدة لعام

قال الطبيب «لين»، للمحكمة، إنه ظل أسبوعًا كاملًا في المستشفى بعد إصابته، ولم يتمكن من العمل لمدة وصلت إلى 6 أشهر، ويحتاج إلى مثلها للتعافي والعودة إلى مُمارسة عمله بشكل طبيعي، بعد الانتهاء من جلسات العلاج الطبيعي.

ولن يستطيع الطبيب ممارسة عمله بسبب طبيعته، فهو جراح تجميل، ويقف لفترات طويلة لإجراء العمليات الجراحية، فإصابته كانت نتيجتها خسائر مالية كبيرة، بسبب بقاءه دون عمل.

قضية نادرة لم تحدث منذ عقود

أكد ممثل عن المحكمة بتايوان، لوسائل الإعلام، أن هذه القضية نادرة جدًا، ولم تتكرر في أي محكمة مدنية خلال العقد الماضي، إذ أعلنت المحكمة الحكم بأن إصابة الطبيب كانت بسبب إهمال مالك «البغبغان».

وكان حجم البغبغان، كبيرًا، إذ وصل ارتفاعه لـ40 سم، وطول جناحاته 60 سم، وصدر الحكم بتهمة التسبب في إصابات غير مقصودة، فكان يجب على مالكه اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، حتى لا يُصيب الأشخاص، بحسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان.

مالك البغبغان: سأقدم استئنافًا على قرار المحكمة

علق مالك البغبغان، بأنه يحترم قرار المحكمة، لكن طائر البغبغان ليس عدوانيا، مُضيفًا أن التعويض مرتفع، وسيقدم استئنافًا للحكم الصادر ضده.