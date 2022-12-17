«ببغاء المكاو» مشروع مربح وبسيط.. يصل سعره لـ 40 ألف جنيه ويعيش حتى 80 عاما

ألوان زاهية، وقدرة على التحدث، وإضفاء لمسة جمالية، كلها عوامل جعلت العديد من محبي الحيوانات الأليفة، يقبلون على شراء ببغاء المكاو الأوروبي، وتربيته في مصر لتحقيق أرباح جيدة.

ببغاء المكاو إحدى الفصائل القليلة الموجودة في مصر

يقول المهندس مينا محب، صاحب المؤسسة الأفريقية للاستثمار والتنمية الزراعية، ومقرها أسوان وفرعها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن طائر ببغاء المكاو هو أحد الفصائل القليلة الموجودة في مصر، و«المكاو» أو «المقو» منها ما هو كبير وما هو صغير، ويضم عدة أنواع منها «مكاو ياقوتي»، و«مكاو أزرق أصفر»، و«مكاو قرمزي»،و«مكاو كوبي أحمر»، و«مكاو سانتا كروز» وغيرها.

بطاقة ودبلة شرط أساسي للبيع

وأشار إلى أن ببغاء المكاو، له بطاقة تتضمن نوعه واسمه وفصيلة الدم واسم المربى، ويتم وضع دبلة في رجل الببغاء مدون بها بياناته، حتى يسهل العثور عليه في حال فقده، كما أن البطاقة والبيانات شرط أساسي عند بيعه.

تربية ببغاء المكاو

وحول تربية ببغاء المكاو، قال مينا: أتعامل مع الطائر كأنه طفل صغير، منذ ولادته، ومجرد أن يصل عمره لأسبوع، يتم إطعامه كل 3 ساعات، وكلما زاد عمره يتم تقليل مرات إطعامه، حتى إذا وصل لعمر شهرين، يتم إطعامه 3 مرات في اليوم.

سعر ببغاء المكاو

وتابع «مينا» في تصريحات لـ«الوطن»،: منذ ولادته أبدأ تعليمه الكلام، لأنه يتحدث عدد الكلمات التي يتم تحفظيها إياه، وكلما زادات هذه الكلمات وتدرب أكثر، كلما زاد سعره، موضحًا أن سعره يبلغ نحو 30 أو 40 ألف جنيه، ويمكن أن يعيش حتى عمر 80 عاما.

طريقة العلاج

ولفت إلى أنه يعالج الطائر بنفسه حال مرضه، من خلال تجاربه، والاطلاع على المواقع الأوروبية، وكيفية اكتشاف الأمراض وطريقة التعامل معه، ويتوصل للعلاج بأدوية بشرية باجتهاد شخصي وقد ثبتت فعالية هذه الطريقة.

تربية ببغاء المكاو مشروع مربح

وأكد، أن تربية وبيع ببغاء تعد من المشروعات المربحة والبسيطة، فيمكن أن يتكاثر مرتين خلال العام، ويصل سعر الزغلول «ببغاء بعد الولادة» إلى 25 ألف جنيه، مضيفا أن عدد كبير من الشباب يطلبون مساعدته لتعريفهم بكيفية تربية الببغاوات، ويوضح لهم مواصفات المكان والأدوات اللازمة للتربية، ويتولى شراء الصغير منه عند ولادته، ما يعني أنه لا يوجد مشاكل عند التسويق.

وذكر أن لديه العديد من أنواع الأخرى مثل «الزنجباري َ وكونيور»، ومنه أنواع كثيرة حسب اللون وكوكوتاتو.