نجوم الفن يدعمون باسم ياخور بعد وفاة والده: ربنا يصبر قلبك

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم العزاء والرثاء إلى الفنان السوري باسم ياخور، لوفاة والده صباح اليوم الخميس، وذلك عقب إعلانه نبأ الوفاة عبر صفحاته الرسمية على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتأكيده أن والده مّر برحلة طويلة مع المرض، وما يصبره على فراقه أنه كان وأشقائه بجواره في أيامه الأخيرة ودارت بينهما أحاديث مطولة.

ومن بين النجوم الذين قدموا واجب العزاء للفنان باسم ياخور، في وفاة والده، الفنان السوري قصي خولي، والأردنية صفاء سلطان، وأحمد زاهر ومنة فضالي، والفنان وائل جسار ونيكول سابا، ودعواتهم بخالص العزاء له، ودعواتهم بأن يلهمه الله وأسرته الصبر لهذا الفقدان الأليم، قائلين: «ربنا يصبر قلبك».

رحيل بعد ألم

وكان باسم ياخور، قد أعلن خبر وفاة والده الإعلامي إبراهيم ياخور، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان الجنازة، أو موعد استقباله وأسرته العزاء.

الوداع الأخير

ورثى باسم ياخور، والده بكلمات مؤثرة، وتأكيده أن عزاءه الوحيد هو اقترابه من أبيه قبله رحيله، وأنه تحدّث معه طويلًا، وأن والده اليوم أصبح في مكان أفضل بلا أي أوجاع وآلام.