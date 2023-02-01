مجلس الدولة يلزم الأزهر الشريف بدفع 11 ألف جنيه للتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الأزهر الشريف المنطقة الأزهرية بالسويس، بأداء مبلغ قدره 11188 جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

نظام التأمين الصحي

قالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992م يُطبق على محافظة السويس بموجب قرار وزير الصحة رقم 129 لسنة 1993م، فمن ثمَّ يتعين على المنطقة الأزهرية بالسويس سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد التابعة لها.

وأضافت الجمعية إذ ثبت أنها لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2009 حتى 2016 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقى عليها مبلغ مقداره 11188 جنيهًا، فمن ثم يتعين إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات

أوضحت الجمعية: «لا ينال مما تقدم ما ذكرته المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة، إذ إن الجمعية العمومية قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا على أن المنطقة الأزهرية لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به على الرغم من أن الدفاتر الخاصة بذلك يحتفظ بها».