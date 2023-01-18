مجلس الدولة يحفظ نزاعا قانونيا بين «تعليم جنوب سيناء» والتأمين الصحي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى حفظ النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة جنوب سيناء «مديرية التربية والتعليم»، بخصوص المديرية، بأداء مبلغ مقداره 97 ألفا و368 جنيهًا، قيمة باقى المستحق من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين (2018/2019م) و(2020/2021م).

تسوية النزاع وديا

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها، إن الأوراق خاصة التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة بناء على قرار الجمعية العمومية، وكذا محضر الاتفاق المرفق بهذا التقرير، أقر فيه ممثلا الجهتين طرفي النزاع بتسوية المديونية المستحقة كاشتراكات للتأمين الصحي عن العامين الدراسيين (2018/2019م) و(2020/2021م).

المديرية أدت المبالغ للهيئة

وأضافت الجمعية في فتواها، أنه بتاريخ 23/8/2022 أدّت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جميع المبالغ المستحقة عليها كاشتراكات للتأمين الصحي عن الأعوام الدراسية من (2018/2019 ) إلى (2021/2022) بموجب أمر الدفع رقم «GP17082353000810»، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع لانغلاق باب المنازعة بشأنه؛ الأمر الذي يتعين معه حفظه.