إغلاق ميناء السويس البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس، ظهر اليوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

إغلاق ميناء السويس بسبب سرعة الرياح

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنه جرى إغلاق ميناء السويس بسبب نشاط سرعة الرياح؛ إذ سجلت سرعة الرياح 20 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية غربية، والضغط 1015.

وأوضح البيان أن ارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر، ومدى الرؤية 6 كم، والرطوبة 50%، ودرجة الحرارة 17، وحالة البحر مضطربة جدا، وجرى إيقاف الأنشطة البحرية كافة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة

من جانبه، شدد اللواء أ ح مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.