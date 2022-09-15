مطروح تمنع النزول للشواطئ المفتوحة: ارتفاع الموج وتوقعات بسقوط أمطار (صور)

سيطرت الغيوم والسحب المنخفضة على سماء مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية، مع توقعات بسقوط أمطار في أي لحظة، وكذلك ارتفاع الأمواج في البحر، ما أدى إلى منع المحافظة نزول المصطافين للشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، بسبب نشاط الرياح والأمواج وعدم استقرار حالة البحر.

وتابعت لجنة الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح حالة البحر والشواطئ البديلة الآمنة المسموح بالنزول بها، لعدم تعرض حياة المصطافين للخطر ومنع وقوع حوادث غرق علي الشواطىء.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بيانا أكدت خلاله ارتفاع الأمواج، لذا يرجى عدم السباحة في جميع الشواطئ المفتوحة حفاظا على سلامة المواطنين.

غيوم وسحب محملة بالأمطار في مطروح

وتنشر «الوطن» ألبوم صور خاص بها في محافظة مطروح توضح حالة الجو والغيوم والسحب المحملة بمياه أمطار، ومدى إقبال المصطافين على الشواطئ المستقرة نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

أسماء الشواطئ المفتوحة في مطروح

وتمتد شواطئ مطروح المفتوحة في المدينة الساحلية شرقاً من شاطئ الرميلة ومينا حشيش وعلم الروم، وغرباً من شاطئ عجيبة وشاليهات عجيبة وأم الرخم والأبيض العام ولؤلؤة الأبيض وزمردة الأبيض، فضلا عن الشواطئ الواقعة على الكورنيش الجديد من منطقة كليوباترا والمتجهة ناحية القصر، وحتى شاطىء الأبيض، ومنها شاطىء المروة الذي يعد من أخطر الشواطئ المفتوحة التي تشهد حالات غرق خلال عدم استقرار حالة البحر.

الشواطئ المستقرة في مطروح

وأكدت محافظة مطروح أن عددا من الشواطئ الآمنة متاحة للمصطافين وبها غطاسين مدربين، وهي شواطىء روميل والفيروز والنخيل والباسنت ومطروح العام والليدو وكليوباترا والغرام.