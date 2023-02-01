تفاصيل مشروع محطة إنتاج البيض في طنطا.. 8 عنابر تعمل بأحدث الماكينات الألمانية

مشروع محطة إنتاج البيض في طنطا، واحدًا من أشهر المشروعات في الدلتا، إذ كانت هذه المحطة «بورصة» لإعلان أسعار بيض المائدة يوميا، وجرى تطويرها بأحدث الماكينات الألمانية.

مشروع محطة إنتاج البيض في طنطا 14 فدان

مشروع محطة إنتاج البيض في طنطا، مر بعدة مراحل وقرارات من المسؤولين، ما بين غلق وتطوير، وتحويل النشاط، إذ تم إنشائه على مساحة 14 فدانًا سنة 1982 بمنحة من دولة ألمانيا، وبعد ثورة يناير، مرت بعدة أزمات أسفرت عن تكبدها خسائر تجاوزت 10 ملايين جنيه، ما دفع اللواء أحمد ضيف صقر، لاتخاذ قرار بغلقها في 2015، ليأتي اللواء هشام السعيد، عام 2019، ويشكل لجنة من أجل تكهين المحطة، وتحويل نشاطها من إنتاج بيض إلى إنشاء أكبر مزرعة تسمين دواجن.

مكونات مشروع محطة إنتاج البيض

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن المشروع واحد من أهم مشروعات ومحطات إنتاج البيض بالدلتا، وكانت بمثابة بورصة لبيع بيض المائدة، وبمجرد توليه منصب محافظ الإقليم، قرر إلغاء تكهين المحطة، واستمرارها في إنتاج البيض والعمل على تطويرها، وتم رصد 76 مليون جنيه لتنفيذ المشروع

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار إلغاء التكهين، صاحبه أعمال تطوير للمحطة تضمن إنتاج 70 مليون ييضة سنوياً، وتضمن المحطة 8 عنابر، منقسمين على 2 عنبر لتربية الأمهات، و6 عنابر للفراخ البياضة، وأن المحطة يتم تطويرها بأحدث الماكينات الألمانية لإنتاج البيض.