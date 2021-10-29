تطوير «محطة البيض» في الغربية لتنتج 70 مليون بيضة سنويا

تعد محطة انتاج البيض بالغربية واحدة من أشهر محطات انتاج البيض في الدلتا، تم إنشاؤها عام 1982 بمنحة من دولة ألمانيا، على مساحة 14 فدانا، وكانت بمثابة بورصة بيع البيض في مدن ومراكز المحافظة والكل ينتظرها من أجل تحديد سعر البيع اليومي، وغلقها كان له تأثيرا كبيرا في ارتفاع أسعار البيض بالأسواق.

قرارات بالغلق والتكهين

سبق قرار التطوير في عام 2021، من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقب عن توليه حقيبة المحافظة، عدة قرارات بداية 2015 من بينها قرار غلق محطة انتاج البيض إثر خسائر تجاوزت الـ10 ملايين جنيه، وفي منتصف 2019 صدر قرار من قبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية السابق، بتشكيل لجنة من أجل تكهين المحطة ثم قرار بإنهاء إجراءات التكهين وإنشاء أكبر مزرعة تسمين دواجن، ثم جاء الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الحالي، وقرر إلغاء تكهين المحطة وتحويلها إلى مزرعة تسمين وقرر الإبقاء على نشاطها في إنتاج البيض والعمل على تطويرها سريعا ورصد 76 مليون جنيه لأعمال التطوير.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريح صحفي، إن أعمال تطوير محطة إنتاج البيض بالغربية تتم على قدم وساق، ويتابع بنفسه تطوير المحطة من خلال زيارات متتالية ومن المقرر افتتاحها خلال العام الحالي.

تنتج 70 مليون بيضة سنويا

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل كافة أجزاء المحطة، والتي تقام على مساحة 14 قيراطا، وتتكون من 8 عنابر «2 لتربية الأمهات و 6 للفراخ البياض»، مزودة بأحدث الماكينات الألمانية المطورة، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه، وتستهدف إنتاج 70 مليون بيضة، بعد أن كانت تنتج مليون بيضة فقط سنويا، في العام، ما سيوفر أمناً غذائياً واكتفاءً ذاتياً من بيض المائدة للمحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.