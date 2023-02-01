حكاية 4 نسخ من منتدى شباب العالم.. «أم الدنيا» تحتضن الجميع في أرض السلام

عرضت جريدة «الوطن» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد الإنجاز العالمي بإقامة العرس الشبابي الأبرز منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بمشاركة آلاف من شباب العالم.

المؤتمر الوطني للشباب كان البداية

البداية كانت بعام 2017، الذي وجه فيه شباب أحد المؤتمرات الشبابية دعوة لشباب العالم، لحضور منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عاصمة شباب العالم ومدينة السلام.

جاء ذلك خلال النسخة الرابعة للمؤتمر الوطني للشباب، عندما دعت اللجنة المنظمة للمؤتمرات الوطنية للشباب والمنبثقة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عقول لامعة ذات رؤية مشتركة من مختلف أنحاء العالم، لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الأولى، الذي أقيم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

4 نسخ لاحقة من منتدى شباب العالم

شهد المنتدى، معدل مشاركة هائلة من مختلف الشباب حول العالم، ونجح المنتدى في خلق تجربة ثرية، لا تنسى للشباب من مختلف أنحاء العالم، كما مهد الطريق للمنتديات اللاحقة للحصول على الدعم المستمر من الرئيس السيسي، على مدار 4 نسخ لاحقة من منتدى شباب العالم منذ عام 2017، مرورًا بأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

ورغم تطور المنتدى كل عام من حيث المحتوى والتكنولوجيا وزيادة عدد المشاركين، إلا أنه لا يزال وفيًا لأهدافه التأسيسية والركائز الثلاث التي بني عليها، وهي السلام والإبداع والتنمية.