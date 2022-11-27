شراكة بين منتدى شباب العالم وفوربس الشرق الأوسط

شارك منتدى شباب العالم في فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين في نسختها الأولى والمُنعقدة بمدينة الجونة المصرية، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في الحرم الجامعي بالجونة، وبُمشاركة فعالة لعدد كبير من رواد الأعمال الناشئين والفنانين وأصحاب الأعمال والرياضيين والمشاهير وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات في مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منتدى شباب العالم

وخلال جلسات قمة فوربس شارك مجموعة من الشباب من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كمتحدثين؛ وذلك لاستعراض رحلة نجاح منتدي شباب العالم في نسخة الأربع السابقة، والسمة المميزة لكل نسخة منها، بالإضافة إلى الحديث عن دور منتدى شباب العالم في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ مع استعراض نماذج نجاح مُلهمة لهذه الشركات الناشئة.

وتحدث شباب المنتدي عن الفعاليات الجانبية التي تُقام على هامش منتدى شباب العالم التي تعتمد بشكل كبير على الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال والشباب المُبتكر، وكذلك نماذج المحاكاة المحلية والدولية التي يعقدها الشباب على هامش منتدى شباب العالم في نسخه المختلفة، بالإضافة إلى الإشادات الدولية عن منتدى شباب العالم واعتماده من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية معتمدة للحديث عن قضايا الشباب في العالم.

قمة فوربس

وشهد الجناح الخاص بمنتدى شباب العالم والمُقام ضمن فعاليات قمة فوربس إقبالًا كبيرًا من المشاركين من رواد الأعمال، ورد فريق منتدى شباب العالم بالرد على جميع استفسارات المشاركين حول النسخة المقبلة من المنتدى وكيفية التسجيل للمشاركة الفعالة.

وعلى هامش قمة فوربس الشرق الأوسط وقّع منتدي شباب العالم اتفاقية تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة فوربس الشرق الأوسط، وقد شهد التوقيع عن المنتدي الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن جانب مؤسسة فوربس السيدة خلود العميان المدير التنفيذي لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط.

ووفقاً لاتفاقية التعاون الموقع بين الجانبين، ستكون مؤسسة فوربس الشرق الأوسط أحد الشركاء الإعلاميين للنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، ما سيحقق تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وفعالياته على الصعيد الإقليمي والدولي، فيما ستمتد الشراكة بين الجانبين لتشمل دعم ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع الفئات الشبابية المختلفة على الإبداع. بالإضافة إلي المشاركة في فعاليات المنتدى من جلسات وورش عمل وغيرها .

تأتى هذه الشراكة في إطار الاهتمام المشترك بين الجانبين بدعم الشباب وريادة الأعمال والابتكار، حيث اشادت مجلة فوربس الشرق الأوسط بالدور الفعال الذي يقوم منتدي شباب العالم في دعم ريادة الأعمال من خلال منصاته المتعددة.

وجرى اختيار مصر لانعقاد القمة نظرا إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضية والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال.

واحتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة عام 2021 عن منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي