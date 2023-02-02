9 مخالفات غرامتها لا تتجاوز 100 جنيه.. أبرزها إطلاق الألعاب النارية

يرتكب بعض المواطنون عادات وسلوكيات خلال حياتهم اليومية دون قصد، لكنها تعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون، وأبرزها إتلاف الطريق العام وإضرار المارة به وإهمال تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران.

من جانبه، قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن المادة رقم 377 من قانون العقوبات، تضمن 9 مخالفات غرامتها لا تجاوز الـ100 جنيه، وهي:

9 مخالفات غرامتها لا تجاوز الـ100 جنيه

1- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارة أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

2- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

3- من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

4- من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

من ألهب بغير إذن صواريخ

5- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

6- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا، أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

7- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة، وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق.

8- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

9- من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.