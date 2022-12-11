عميد «حقوق حلوان»: قانون العقوبات جرم إبداء معلومات غير صحيحة

شاركت كلية الحقوق جامعة حلوان، بالتعاون مع فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة، وإدارة حي حلوان، في ندوة بعنوان دور المشرع المصري في مناهضة العنف ضد المرأة، بمدرسة التربية الفكرية للصم والبكم بحلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق وعضو المجلس القومي للمرأة بفرع القاهرة، بمناسبة الاحتفال بحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مبادرة قادرون باختلاف.

التركيز على زواج القاصرات والقوانين الحالية

أوضحت الدكتورة أمل لطفي، أن الندوة تضمنت عدة محاور، منها تعريف العنف ضد المرأة، وجهود الدولة والمجلس لمناهضة العنف ضد المرأة، والتشريعات والقوانين المتخذة لمواجهة العنف ضد المرأة وأنواعه وأشكاله، وتم التركيز على زواج القاصرات، والقوانين الحالية التي تمنع هذا.

وخلال كلمتها، تحدثت عن تجريم قانون العقوبات لكل من أبدى أمام السلطة المختصة بمعلومات غير صحيحة متعلقة بسن أحد طرفي الزواج، واعتبارها جناية، كونها تزوير في أوراق رسمية، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مستقل، يحظر زواج الأطفال تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية.

تعريف العنف ضد المرأة وأنواعه

كما تضمنت الندوة، الخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى بالمجلس، والتعريف بحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والمرأة، وكيفية التغلب عليها، وتحديد اللون البرتقالي للحملة، الذي يشع بالأمل والتفاؤل وإشراق الشمس، واختارت الأمم المتحدة شعار لهذا العام 2022، وهو «اتحدوا للنضال لمناهضة العنف ضد المرأة»، وتعريف العنف ضد المرأة وأنواعه، والأسباب التي تؤدي إلى العنف، وما هو زواج القاصرات وسلبياته، والتوعية بمخاطره وكيفية القضاء عليه، بجانب التحدث عن مبادرة قادرون باختلاف، واهتمام الدولة والقيادة السياسية بها.

وجدير بالذكر، أن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، من الفعّاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، تُعقد كل عام من 25 نوفمبر، وتنتهي في 20 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما تضمنت الندوة، فقرة فنية للفتيات، شارك في الندوة 55 من الطالبات والأمهات ومسئولي المدرسة، بالاضافة الى وجود متخصصة بلغة الإشارة للطالبات.