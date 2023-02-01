خبير اقتصادي: الإفراج عن بضائع المواني ينعكس إيجابيا على الأسعار قبل رمضان

أشاد خبراء الاقتصاد بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بإنهاء أزمة تكدس البضائع في المواني، والإفراج عن كل البضائع وتوجيهات رئيس الوزراء بأحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة سلاسل التوريدات.

تأثير عودة السيولة الدولارية

وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن إنهاء أزمة البضائع المكدسة في المواني حصاد الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية لإعادة الانضباط لسوق صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وتنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، ما نتج عنه وجود سيولة دولارية واجتذاب هذه السيولة التي كانت خارج النظام المصرفي بالسوق السوداء، ما أدى لتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن البضائع في المواني المصرية.

انضباط مرتقب في الأسواق مع الإفراج عن البضائع

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه مع انفراج الأزمة والإفراج عن كامل البضائع في المواني، ستنضبط سلاسل التوريدات للمصانع المصرية، ما سينتج عنه انضباط العملية الإنتاجية قبل موسم رمضان، الذي يعتبر أحد أكبر المواسم الاستهلاكية في السوق المصرية.