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انخفاض في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

كتب:

رضوى هاشم
05:02 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
الدواجن

الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم، انخفاضا تراوح من 2 إلى 4 جنيهات في المزارع لتصل للمستهلك بأسعار هي الأقل منذ بداية الأسبوع الجاري. 

زيادة معدلات الطلب ووفرة المعروض

وقال رشاد أحمد عضو غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار شهدت تراجعا مبشرا اليوم مع زيادة معدلات الطلب ووفرة المعروض، مع طرح عروض خاصة بمنافذ أهلا رمضان وتحيا مصر على الدجاج ومشتقاته ما أدى لتراجع سعر العديد من المنتجات ومنها اللحوم، مؤكدا أن السعر سيواصل تراجعه قريبا.

أسعار الدجاج في المزارع والأسواق اليوم

وأشار أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن سعر الدواجن البيضاء بلغ اليوم الثلاثاء 65 جنيها للكيلو في المزرعة و66 في الأسواق، فيما بلغ سعر الدجاج الساسو 75 جنيها للكيلو في المزرعة و76 في الأسواق، ووصل سعر الفراخ البلدي 78 جنيها للكيلو في المزرعة و80 جنيها في الاسواق، أما لحم الدجاج الأمهات الأبيض بلغ سعر الكيلو 59 جنيها للكيلو في المزرعة و60 جنيها في الأسواق. 

 

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.