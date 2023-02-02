تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2023، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بعد انتهاء أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، بغرف الكنترول.

نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2023

وأكد الدكتور على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في تصريحات له، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2023، يوم الأحد المقبل، عقب اعتمادها رسمياً من قبل الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، وقد تقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رابط يتم نشره عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، وكذلك صفحة مديرية مديرية التربية التعليم بدمياط.

رصد الدرجات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2023

وأوضح «عبد الرؤوف»، أنه حريص علي القيام بالمتابعة الدورية لغرف الكنترول، من أجل التأكد من اتباع التعليمات المنصوص عليها من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن تجميع ورصد الدرجات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2023.

التأكد من سلامة تجميع الدرجات

وأشار «عبد الرؤوف»، إلي أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات تتم بمستوى عالي من الدقة، من أجل التأكد من سلامة تجميعها، واتباع أعضاء غرفة الكنترول للتعليمات المقررة، بما يضمن حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.