وزير المالية يكرّم الأوائل من أبناء العاملين: لا تضيعوا أوقاتكم على السوشيال

كرّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أوائل الطلاب المتفوقين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من أبناء العاملين بمختلف القطاعات والمصالح، في احتفال نظمته اللجنة النقابية للعاملين في الوزراة برئاسة خالد الصياد، كما طالبهم بألا يسمحوا لأحد بأن يحبطهم، قائلا: «لا تسمحوا لأحد بإحباطكم، أو تزييف وعيكم، ولا تهدروا أوقاتكم فيما لا يفيدكم بمواقع التواصل الاجتماعي، واصنعوا أحلامكم بأنفسكم، اجتهدوا بكل مثابرة في تحقيقها، متزودين بالعلم والمعرفة، واستثمروا ما توفره الدولة من إمكانات في تنمية مهاراتكم وبناء قدراتكم، لتسهموا في إثراء المشهد الوطني بإبداعاتكم وابتكاراتكم، ولتشاركوا بإخلاص وتفانٍ في بناء وتنمية بلادكم، ولتستمروا في مسيرة النجاح والتفوق».

الاحتفاء بالمتفوقين

أعرب وزير المالية، عن سعادته بالاحتفاء بهؤلاء المتفوقين باعتبارهم نموذجا لصورة مضيئة لأبنائنا وبناتنا، ستظل مبعث فخر واعتزاز وتقدير، وطاقة أمل في غد أفضل، ترسم ملامحه وترسي دعائمه، هذه النبتة الطيبة التي تزخر بطاقات خلاقة، وتستطيع تحمل المسؤولية الوطنية في «جمهورية العلم والعمل»، حيث اجتهدوا بكل مثابرة لتحصيل العلم؛ فأصبحوا من الأوائل بمراحل التعليم قبل الجامعي، لنرى فيهم عقول مصر المستنيرة المستقبلية، وثروتها المعرفية الواعدة، التي نتطلع يوما أن تثري الحضارة الإنسانية بمصر والعالم، بإنتاج فكري رصين، وأنشطة بحثية وعلمية، جديرة بالاهتمام الدولي، وأعمال إبداعية مبتكرة.

وجدد الوزير تأكيده لأبناء مصر النابهين، قائلا إنّ التعليم والبحث العلمي سيظلان من أهم الغايات الوطنية السامية، والأولويات الاستراتيجية للدولة، على نحو ينعكس في النمو السنوي لمخصصاتهما الموازنية، حتى تبقى مصر «بلد العلم والعلماء»؛ بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها في عالم يتحدث بلغة التكنولوجيا والابتكار.

بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته

وقال الوزير: «بالعلم تنهض المجتمعات، وتتقدم الأمم، وتبنى الحضارات ولا مسار أمامنا إلا بناء الإنسان المصري، وتنمية قدراته، وتعزيز ملكاته المعرفية؛ حتى نعبر جميعا إلى غد أفضل، ينطلق من تاريخ عريق، وحاضر مضيء، إلى مستقبل أكثر إشراقا، وازدهارا، تتبوأ فيه مصر مكانتها المستحقة في مصاف البلدان المتقدمة».