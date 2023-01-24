وزير المالية يوجه التحية لـ«نسور الشرطة» ويشيد بدورهم في تحقيق الأمن الاقتصادي

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير وإجلال لـ «نسور الشرطة» البواسل؛ الذين يتفانون فى أداء الواجب الوطني؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار؛ والحفاظ على سلامة الوطن، والمواطنين، والإسهام الفعَّال فى تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال مبادرات توفير السلع بأسعار مخفضة.

وزارة المالية

ولفت إلى أن الأمن والاستقرار يُعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة بتعدد روافدها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ولولا نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى هزيمة الإرهاب، وبسط الأمن والأمان فى ربوع مصر المحروسة، ما استطعنا أن نتحرك خطوة واحدة فى المسار التنموى غير المسبوق الذي يمهد الطريق للجمهورية الجديدة، وما انطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى ٢٠١٦؛ ليُصبح بما حققه من مكتسبات، ظهيرًا قويًا لاقتصاد أكثر مرونة، فى مواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

عيد الشرطة

قال الوزير، إن البطولات والتضحيات الخالدة لأبناء مصر الأوفياء، وشهدائها الأبرار، من رجال القوات المسلحة والشرطة، التى تزخر بها الذاكرة الوطنية، بما تعكسه من إرادة مصرية صلبة فى إنفاذ القرار الوطني، تبعث فينا روح التحدي والمثابرة بالعمل الجاد والمتواصل، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تجاوز التحديات العالمية غير المسبوقة، والتعامل المرن مع تداعيات الأزمات المتشابكة والمتتالية بدءًا من جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا.

وفى رسالة تقدير للدور المتعاظم لرجال الأمن البواسل، واحتفاءً بعيد الشرطة الذى يوافق الخامس والعشرين من يناير كل عام، وتخليدًا لذكرى شهداء الوطن، طرحت مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» ٣ ملايين جنيه من العملات المعدنية فئة الجنيه تحمل شعار عيد الشرطة؛ على نحو يُسهم فى تنمية الوعى الوطني، بالتاريخ المجيد لأبطال الشرطة.