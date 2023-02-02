الدكتور أسامة الغزالي يكتب: كلمات حرة.. نهاية الأسبوع

الأهرام: ثلاثة مقالات مهمة بالأهرام، أتمنى ألا يفوتك عزيزى القارئ الإطلاع عليها، هى – بترتيب توقيت نشرها:

أولا، مقال هانى عسل الفرصة الإيطالية (25/1) الذى يعلق فيه على ماجاء فى حديث وزير الخارجية الإيطالى فى المؤتمر الصحفى مع سامح شكرى عن ترحيب إيطاليا باستقبال مهاجرين بشكل شرعى من مصر، بما يسهم فى حل مشكلة الهجرة غير المشروعة من شباب مصريين، بل واستعدادها لتدريبهم، خاصة مع احتياجها لعمالة ماهرة لدعم اقتصادها الصناعى.

ثانيا، مقال د. جمال عبد الجواد (26/1) عندما تم حل الأحزاب قبل سبعين عاما الذى يتساءل فيه: كان إلغاء الملكية ضروريا (بعد قيام ثورة يوليو).. لكن هل كان من الضرورى حل الأحزاب..؟ وأسأل جمال: من الضرورى.. من أى زاوية: زاوية إحكام السيطرة على الحكم.. أم من زاوية إقامة نظام ديمقراطى؟.

ثالثا مقال عبد المحسن سلامة عن الهند من متحف للفقر فى العالم إلى خامس أكبر اقتصاد عالمى (29/1) الذى يطرح فيه فكرة التنسيق بين مصر والهند لتنشيط عدم الانحياز، فى مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية. فكرة مهمة جديرة بالبحث.

الأهالى: تحية خاصة لعدد جريدة الأهالى (25/1) الذى أفردت معظمه للاحتفال بثورة 25 يناير، ولم تهمل أيضا تناول عيد الشرطة.

استعادت الأهالى وقائع مشاركة حزب التجمع فى فاعليات الثورة، ونصوص البيانات التى أصدرها فى أيامها المتوالية، وأسماء وصور شهداء الثورة من شباب الحزب.

كما تضمن حوارات معمقة مع د. شريف يونس الذى قال- وأنا معه - إنها كانت ثورة سياسية وليست ثورة اجتماعية، ود.عاصم الدسوقى الذى قال – وأنا معه أيضا- إن الثورة انتهت إلى لا شيء، وأن 30 يونيو كانت استكمالا لها.

الوطن: أيضا كعادة الوطن فى ملفاتها المتميزة، قدمت ملفا عن صناعة عسل النحل فى مصر.

نعرف من الملف أن مصر بها 2 مليون خلية، وأن مصر هى الأولى عالميا فى تصدير النحل الحى للخارج، وتنتج مابين 15 و 20 ألف طن عسل سنويا، وأن عائد تصدير النحل والعسل يقدر بـ 300 مليون دولار سنويا وفق ما قاله فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب.

الدكتور أسامة الغزالي حرب-جريدة الأهرام