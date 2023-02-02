الفنان السوري فراس إبراهيم يستقبل عزاء والدته في دمشق

استقبل الفنان السوري فراس إبراهيم، اليوم الخميس، العزاء في والدته التي رحلت عن عالمنا قبل أيام بعد صراع طويل مع المرض، وذلك داخل أحد أماكن المناسبات في دمشق.

ونشر فراس إبراهيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا للعزاء، حيث علق عليها قائلًا: «الشكر الجزيل لكل الإخوة والأصدقاء والزملاء الذين قدّموا لنا العزاء بوفاة الوالدة الغالية إن كان في مصياف أو دمشق وأيضا عبر الرسائل والاتصالات والمنشورات، وأرجو من الله ألاّ يفجعكم بعزيز وغالي.. الحمدلله ولاقوّة إلاّ بالله».

فراس إبراهيم يُشارك في أعمال فنية مصرية

وشارك فراس إبراهيم، عددًا من الأعمال الفنية المصرية، كان آخرها مسلسل رحيم، بطولة ياسر جلال، والذي عُرض 2018، حيث يرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث (رحيم) رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويٌقبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.