3 أخطاء بسيطة تُكلف مستخدمي «ماسنجر» الكثير وتُعرضهم للسرقة

حذر موقع «ذا صن»، البريطاني مستخدمي تطبيق ماسنجر Facebook Messenger، بعدما باتوا هدفًا رئيسيًا للمحتالين والمتسللين وغيرهم من مجرمي الإنترنت .

وقال الموقع في تقرير له إنه غالبًا ما يستخدم المحتالون Messenger DMs (رسائل مباشرة) لمحاولة استخراج الأموال أو المعلومات الخاصة من مستخدمي تطبيق ماسنجر.

أخطاء تجنبها عند استخدام التطبيق

وحذر الموقع عن 3 رسائل بشكل خاص على Facebook Messenger.

وقال روب، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني MIRACL، إنه يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى عندما يتعلق الأمر بأي رسالة أو منشور يطلب منك تقديم تفاصيل شخصية.

وأضاف سواء كان ذلك بريدك الإلكتروني أو كلمة مرورك أو أي شيء آخر يمكن استخدامه في عملية احتيال.

أساليب الضغط لإقناعك

وقد تحاول بعض الرسائل استخراج المعلومات، لكن البعض الآخر يحاول دفعك إلى تسليم الأموال، حيث غالبًا ما يستخدم المحتالون أساليب الضغط لإقناعك بارتكاب أخطاء سخيفة، مؤكدا أن الاحتيال شائع جدًا في تطبيقات الدردشة .

ولكن يمكن للمتسللين أيضًا الاستفادة منك عن طريق حثك على النقر فوق الروابط، ويمكن أن ينقلك هذا إلى مواقع ويب خطيرة، ويحتمل أن تقوم بتثبيت برامج ضارة على جهازك - في ثوانٍ.

ولذلك نصح بعدم النقر أبدًا على رابط مضمن في منشور أو رسالة ، خاصةً إذا كان شيئًا لا تعرفه أو يبدو مريبًا، وللبقاء آمنًا ، توجه إلى موقع الويب من خلال محرك البحث الخاص بك وانتقل إلى الصفحة ذات الصلة من هناك.

من المهم توخي الحذر دائمًا عند استخدام تطبيقات مثل Facebook Messenger، فعلى الرغم من أنها قد تكون آمنة للغاية، إلا أن المحتالين يستخدمون أي وسيلة للاستفادة منك.