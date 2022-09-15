«ماسنجر» يضيف ميزة جديدة للدردشة في المجموعات

أضاف تطبيق Facebook مؤخرا، ميزة جديدة، وهي عمل دردشات مجتمعية يجرى تنظيمها من قبل الأشخاص الذين يديرون مجموعات Facebook، إذا كان هناك حدث يحتاج إلى منتدى، أو موضوع مثل لعبة مفضلة أو برنامج تلفزيوني؛ إذ يمكن أن تحتوي كل محادثة مجتمعية على الكثير من الدردشات الفرعية المختلفة.

تنظيم عدة مجموعات للدردشة في فئات

وقالت Loredana Crisan، رئيسة تطبيق ماسنجر في Facebook، إنه بدلا من التنقل في مواضيع متعددة في دردشة جماعية واحدة على Messenger، يمكن للشخص الذي ينشئ الدردشة المجتمعية تنظيم عدة مجموعات للدردشة في فئات، بحيث يمكن لأعضاء المجموعة العثور بسهولة على ما يثير اهتمامهم أكثر.

وأوضحت في تصريحات لموقع «ذا صن» البريطاني»: «على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي مجموعة المعجبين بإحدى الفرق الموسيقية على فئة (أخبار عاجلة)، مع دردشات مخصصة لحذف الألبوم الجديد، وتواريخ الجولات وأنشطة المجموعة، ويمكنك إجراء محادثات للحظات محددة، ودردشات بث للعرض فقط، ودردشات للمشرفين فقط، ويمكن أن تكون قناة مخصصة للإعلانات فقط، وأخرى للمناقشة والتواصل الاجتماعي العام خارج الموضوع».

خيار القنوات الصوتية

ولفتت Loredana Crisan، إلى أن هناك خيار القنوات الصوتية، حتى يتمكن الأعضاء من التحدث مع بعضهم باستخدام الصوت، وسيتمكن مسؤولي المجموعة من الإشراف على الدردشات باستخدام أدوات جديدة في التطبيق، وهذا يعني أنه من الممكن حظر المستخدمين أو كتم صوتهم أو تعليقهم، بالإضافة إلى إزالة البريد العشوائي أو الرسائل المسيئة.

وشددت رئيسة تطبيق ماسنجر في Facebook، على أنهم ملتزمون ببناء تجارب مراسلة تساعد الأشخاص على التواصل مع مجتمعاتهم وأصدقائهم وعائلاتهم، متابعا: «مع طرح (دردشات المجتمع) لمزيد من الأشخاص والمجموعات حول العالم، سنستمر في استكشاف الميزات والإمكانيات الجديدة لتسهيل الاتصال ببعضنا البعض».

ولفتت إلى أنه سيجرى طرح دردشات المجتمع، في Messenger، وستشاهد المزيد من مجموعات Facebook كخيار، خلال الأسابيع المقبلة.