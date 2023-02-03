رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالسويس

اعتمد فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد، بكنترولي الشهادتين، تمهيدا لإعلانها بمعاهد منطقة السويس الأزهرية.

رابط الحصول على نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وأعلنت المنطقة الأزهرية بالسويس رابط الحصول على نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد السويس الأزهرية من الرابط التالى https://azhar.gov.eg/static/results.aspx?fbclid=IwAR0eZw4jmzvkfiVMlX03yq-mVxOO4xuG_xVkNuL8NgLMpB7ARPpntGP1zAg

وتقدم رئيس منطقة السويس بالتهنئة إلى جميع الطلاب الأزهرية والطالبات المتفوقين، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى ووجه الشكر إلى رؤساء وأعضاء كنترولي الشهادتين على التزامهم بجميع التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادتين ، ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد.

بدء أعمال التصحيح لأوراق الإجابة الشهادة الإعدادية

وكان الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية أعلن بدء أعمال التصحيح لأوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية فور انتهاء أعمال الامتحانات.

تابع الدكتور مؤمن الهواري، مجموعات التصحيح للمواد الدراسية المختلفة، وشدد على ضرورة الدقة أثناء إجراء عملية التصحيح، وإعطاء كل ورقة حقها حرصاً على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وخلال جولته بمركز التصحيح أثنى «الهواري»، على الجهود المبذولة من المصححين، ورؤساء مراكز التصحيح، وأعضاء كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لتحقيق النتائج العادلة والسليمة، متمنياً للطلاب النجاح والتفوق.