مديرية التربية والتعليم بالجيزة تًُعلن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس، وأكدت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 رسميا.

وتُتيح مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات 2023، حيث يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، بحسب منشور المديرية، موضحة أن النتيجة تُعلن بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب والمجموع الكلي.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تنتهي من تصحيح الامتحانات في موعدها

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن رؤساء ووكلاء وأعضاء الكنترولات وموجهو المواد والمعلمين والمصححين، تعاملوا بدقة في عمليات تصحيح الامتحانات، وحرصوا على الانتهاء منها في موعدها المحدد كما هو مخطط بكل دقة.

وأضاف سلومة، في بيان له، أن إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية عملت على دعم أعمال الكنترولات حتى تجهيز النتيجة وظهورها بالشكل المشرف في موعدها المحدد.

موعد فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023 ولمدة خمسة عشر يوما وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.