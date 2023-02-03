محافظ الشرقية يتابع توافر السلع في معرض «أهلا رمضان» بمركز مشتول السوق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بمركز ومدينة مشتول السوق بجوار مجلس المدينة.

توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية

واطمأن محافظ الشرقية على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار أقل من المعروض بالسوق بنسب تتراوح بين 20 و25%، وتناسب المواطنين محدودي الدخل، وذلك لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان.

الأسعار تقل عن المحال التجارية بنسبة 25%

وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض أسعار السلع والتزامهم بالأسعار الاسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة، والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة انتهت من إقامة معارض «أهلا رمضان» بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج، تيسيرا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

رافق المحافظ، الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومراد رأفت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد محمود، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.