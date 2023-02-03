«جولد بيليون»: عمليات بيع حادة تتسبب في هبوط أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب اليوم، بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة، عالمياً، حيث استوعب المتداولون تصريحات رفع أسعار الفائدة، من البنوك المركزية العالمية، تزامنا مع ارتفاع الدولار، أمس، الذي أبقى المعدن على المسار لأول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع، وفق تقرير مؤسسة «جولد بيليون».

وتراجعت أسعار الذهب لتتداول حول مستوى 1912 دولارا للأوقية بنسبة هبوط تقدر 0.03% وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن فقد 2% أمس بفعل جني الأرباح، وانخفض الذهب بنسبة 0.4% حتى الآن خلال الأسبوع، بحسب مؤسسة «جولد بوليون gold Bullion».

ومع الزخم الذي شهده الذهب بارتفاع بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيطرت عمليات جني الأرباح على المدى القريب، في ظل توقعات من جانب البائعين بالتراجع دون المستوى 1895 دولار، بحسب التقرير الفني لـ«جولد بيليون».

واكتسبت أسعار الذهب، 300 دولار منذ نوفمبر مع توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل تشددا من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير ذات العوائد.

وبعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، 25 نقطة أساس في سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا يوم الخميس.

في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، وعلى صعيد البيانات، ينتظر المستثمرون، الآن جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية، الشهرية المستحقة في وقت لاحق من اليوم والبطالة والتغير في الأجور.

أسعار الذهب في مصر

في مصر، ظلت أسعار الذهب متمسكة بإغلاق أمس عند مستوى 1745 جنيها لعيار 21 الأوسع نطاقا، وكانت أسعار الذهب قد تراجعت على مدار الأمس من مستوى 1770 جنيها للجرام عيار 21 ليغلق عند سعر 1745 جنيها، متأثرة بموجة البيع في الأسواق العالمية

وفاجأ البنك المركزي المصري، الأسواق أمس بقرار بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له هذا العام، وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25 في المائة و17.25% و16.75%على التوالي.