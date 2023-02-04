حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-2-2023

يخبرك علم الفلك وفق حظك اليوم، أن مواليد برج الأسد يمر بيوم مميز لهم على الصعيدين العاطفي والمهني، ومواليد برج العذراء يجب عليهم الانعزال وإنجاز ما عليهم من واجبات دون تأجيل.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم السبت الموافق 4 فبراير، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لـ«الوطن».

حظك اليوم السبت برج الحمل 4-2-2023

عاطفياً: لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.

مهنياً واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم السبت برج الثور4-2-2023

عاطفياً: من المهم اليوم أن تتجنب أي جدال يؤدي لسوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز.

مهنياً وعائلياً: القمر في مربع برجك، تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.

حظك اليوم السبت برج الجوزاء 4-2-2023

عاطفياً: رغم التشوش، تنجح اليوم في أن تجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

مهنياً واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

حظك اليوم السبت برج السرطان 4-2-2023

عاطفياً واجتماعيا: مدك الفلك بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع اليوم في كلامك وأقوالك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.

حظك اليوم السبت برج الأسد4-2-2023

عائليا وعاطفيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

مهنيا واجتماعيا: القمر يتناغم مع المشتري، وتزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم السبت برج العذراء 4-2-2023

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

عاطفيا: تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

حظك اليوم السبت برج الميزان 4-2-2023

مهنيا واجتماعيا برج الميزان: رغم الضغوط، القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

عاطفيا: الشمس في منزل الحب ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.

حظك اليوم السبت برج العقرب 4-2-2023

مهنيا: رغم معاكسة الشمس والقمر، تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء والعمل بدقة.

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا، واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم السبت برج القوس 4-2-2023

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا لالتقاط الفرص وللخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.

عاطفيا وعائليا: رغم التشوش، يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

حظك اليوم السبت برج الجدي 4-2-2023

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان، ترتفع أسهمك وقد تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم السبت برج الدلو 4-2-2023

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك، ابتعد عن المغامرة وانتبه لحقوقك، وتحكم في انفعالاتك كي تحافظ على علاقاتك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

حظك اليوم السبت برج الحوت 4-2-2023

مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.

عاطفيا وعائليا: يمكنك اليوم أن تقترب ممن تحب بذكاء، ويساعدك القمر على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.