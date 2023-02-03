حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 3-2-2023 عاطفيا ومهنيا

يشعر مولود برج الحمل بالتشوش اليوم، كما يجب على مواليد برج الجوزاء، أن يكونوا حذرين في خطواتهم وقراراتهم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد الأبراج الاثني عشرا.

وفيما يلي، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 3-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسؤوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.

حظك اليوم برج الحمل 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس بالنسبة لمواليد برج الحمل، مما يجعل مشاعرهم في حالة تشوش.

حظك اليوم برج الثور 3-2-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك، وتستطيع أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

حظك اليوم برج الثور 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدك ذلك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-2-2023 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الشمس في منزل الحظ تساعدك على إظهار مشاعر دافئة.

حظك اليوم برج السرطان 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا فلتنطلق اليوم بلا تردد.

حظك اليوم برج السرطان 3-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو اليوم أكثر استعدادا للتوسع اجتماعيا، فقط حافظ على حقوقك ولا تتحدث عن أخبارك وإنجازاتك.

حظك اليوم برج الأسد 3-2-2023 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع عطارد بمنزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الأسد 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج العذراء 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب يمدك بالكلمات المناسبة لتكسب المواقف لصالحك.

حظك اليوم برج العذراء 3-2-2023 على الصعيد المهني

يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.

حظك اليوم برج الميزان 3-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج الميزان 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

حظك اليوم برج العقرب 3-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. تستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.

حظك اليوم برج العقرب 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

حظك اليوم برج القوس 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك.

حظك اليوم برج القوس 3-2-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تقوم بمراجعة خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء.

حظك اليوم برج الجدي 3-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.

حظك اليوم برج الجدي 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع، ومع ذلك عطارد ببرجك يمنحك سرعة بديهة.

حظك اليوم برج الدلو 3-2-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد، في منزلي الصحة يطالبك أن تنظم جهودك وتهتم بسلامتك وعليك باتباع نظام صحي، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الدلو 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم باتباع الدقة في كل كلمة تتفوه بها وتجنب الفخر والتسرع والخطأ.

حظك اليوم برج الحوت 3-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد.

حظك اليوم برج الحوت 3-2-2203 على الصعيد المهني

عطارد بمنزل الأصدقاء قد يساعدك أن تكتشف جوانب جديدة في البعض، وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص.