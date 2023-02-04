منتدى شباب العالم عبر فيسبوك: «استعدوا للإثارة.. المؤتمر الصحفي 5 مساء»

نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2023.

وقالت الصفحة الرسمية للمنتدى «هل أنت جاهز.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمنتدى شباب العالم الساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش 5 مساء بتوقيت القاهرة» واختتمت: «استعدوا لبعض الإثارة».

البداية كانت عام 2017

بداية فكرة منتدى شباب العالم ظهرت في أبريل 2017 على ضفاف قناة السويس، عندما عرض شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب ‏العالم.

وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن في يوم 24 يوليو 2017 أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، عن انطلاق منتدى ‏شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017.

ووجه الرئيس دعوته لجميع الشباب من مختلف دول ‏العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن ‏رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع، وأنطلق المنتدى بالفعل في 4 دورات بشرم الشيخ مدينة السلام وسط اهتمام عالمي ومشاركة آلاف الشباب من مختلف أنحاء العالم.