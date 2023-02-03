أبطال بجوار الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم.. «جون» واجه التنمر و«ياسمينا» تدعم الهوية البصرية

فى الصفوف الأولى، وعلى المقاعد المجاورة للرئيس، جلس شباب منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة عام 2019، وبعضهم لم تتجاوز أعمارهم عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن، لكنهم استطاعوا تقديم منجز أو تنفيذ أفكار خارج الصندوق أو طرح رؤى جديدة ومختلفة أو تفوقوا فى دراستهم أو حتى كانوا ضحايا وقائع مؤلمة ومشوار حياة صعب استحقوا عليه الانضمام لقائمة «الجالسون بجوار الرئيس» فى منتديات الشباب، بداية من 2017 قبل أن تصل المحطة إلى شرم الشيخ عام 2019، فى رسالة للعالم أجمع من مصر تعكس اهتمام الدولة بالشباب واعتبارهم حجر أساس المستقبل.

بجوار الرئيس السيسى وجد البسطاء مقاعدهم فى أول الصفوف، كانت هذه إحدى السمات التى ميزت المؤتمر الثالث باهتمام الرئيس بجلوس الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وبعض ضحايا التنمر، ومن أصحاب الإنجازات، وأبرز الأمثلة، اصطحاب الرئيس للطفل جون منتوث من جنوب السودان الذى تعرض للتنمر، خلال انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم. وفى لفتة إنسانية أشاد بها الجميع جلس «جون» ضحية التنمر بجوار الرئيس، فى 13 ديسمبر 2019، وظهرت عليه علامات السعادة خلال عروض المسرح، بعدما وجهت دعوة رسمية له لحضور المنتدى عقب تعرضه لواقعة تنمر على يد عدد من الشباب، فى رسالة من مصر لكل شعوب الأرض برفض التنمر، ونبذ التمييز والعنصرية وإعلاء راية الإنسانية والأخوة فقط.

وعلَّق الدكتور طه أبوحسين، أستاذ علم الاجتماع، على ظهور الطفل ضحية للتنمر بجوار الرئيس لـ«الوطن»، قائلاً إن هذا المشهد الجميل جعل من المنتدى قاعدة لمواجهة التنمر من خلال استقبال وتكريم «جون»، حيث تعتبر هذه المؤتمرات فرصة جيدة لنبذ التنمر، بسبب الاهتمام الإعلامى والسياسى بها. ومن بين الوجوه المصرية بجوار الرئيس السيسى وقرينته فى افتتاح مسرح شباب العالم، كانت ياسمينا صالح مُعيدة فى الجامعة الألمانية بالقاهرة، ومدرس مادة تصميم جرافيك، ورئيس فريق مركز هوية مصر التى لم يكن اختيارها عشوائياً، نتيجة مشاركتها فى مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بعد نجاحه فى مدينة الأقصر.

سعادة كبيرة شعرت بها «ياسمينا» عقب جلوسها فى الصف الأول بجوار الرئيس، وقالت إنها تشرفت بالجلوس فى الصفوف الأولى لمنتدى شباب العالم 2019، وأكدت امتنانها لاختيارها بمجاورة الرئيس، وهو ما وصفته بأنه «شعور جميل للغاية»، وعبرت عن فخرها بوجود مثل هذا الحدث فى مصر.