كيف تشارك في منتدى شباب العالم 2023؟.. اليوم إعلان موعد انطلاق المنصة

يعلن منتدي شباب العالم، في الخامسة عصر اليوم، التفاصيل الكاملة لنسخة 2023، من المنتدى، وموعد انطلاقه، وفقاً لما أعلنته منصة المنتدى عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك».

ويُعد المنتدى منصة فعالة أسستها مجموعة من الشباب، بهدف تقديم رسالة سلام ومحبة إلى العالم أجمع، إذ يتشارك فيه مختلف الشباب ليتبادلوا الآراء والأفكار في حضور نخبة من قادة وزعماء ومؤثري العالم لكونه فرصة للتواصل مع كبار الشخصيات وصانعي القرار والمفكرين، إضافة إلى كونه فرصة للتعرف على مجموعة متنوعة من الشباب الطموح والمكافح من مختلف الجنسيات والبلاد حول العالم، وأعلن المنتدى عن خطوات التقديم للعام الجديد 2023، كالتالي:

المستندات المطلوبة للتسجيل في المنتدي

- صورة ضوئية من جواز السفر «للمتقدمين الدوليين»

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «للمواطنين المصريين»

- صورة شخصية على خلفية بيضاء

- اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدي

https://register.wyfegypt.com/register

خطوات الاشتراك في المنتدي

على الراغبين في الاشتراك الدخول على الرابط الخاص لمنتدى شباب العالم عبر الرابط، وكتابة البيانات الخاصة بك والتي تشمل اسمك بالكامل والدولة التي تنتمي لها والمدينة اللي تعيش بها ومنطقتك السكنية والعنوان بالتفصيل.

ويذكر أن مقر انعقاد المنتدي في مدينة شرم الشيخ، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالاً لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار أربع نسخات، إذ كانت البداية في 25 أبريل 2017، ومن على ضفاف قناة السويس، وأثبت فيها منتدى شباب العالم أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كل القضايا التي تشغلهم، وخلق مساحة واسعة لتبادل الثقافات والخبرات والآراء في إطار فريد تعد أساس ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية فكل شخص قصة تستحق أن تروى؛ قصة إنجاز ، أمل ، أحلام ، بقاء أو حتى فشل.

وتناقش في المنتدى كل القضايا المطروحة على الساحة الدولية والتي تشغل وتهم الرأي العام الدولي وخاصة الشباب في إطار المسارات الرئيسية الثلاثة: السلام والإبداع والتنمية.