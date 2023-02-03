جابر القرموطي: قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم، والبيانات المهمة الخاصة بها تصدر من مؤسسات دولية قبل المحلية، «لو فيه عطل لا قدر الله الدنيا كلها بتتأثر والتركيز بيكون عالمي، وخلاصة القول لا يمكن المساس بالسيادة الوطنية المصرية على قناة السويس».

القرموطي: استهداف الثوابت المصرية بالشائعات مستمر

وأوضح «القرموطي» خلال تقديمه برنامج مانشيت المذاع على قناة CBC أن استهداف الثوابت المصرية بالشائعات مستمر، ومسؤولية الدولة من مسؤولية المواطن، متابعا: «كلنا نعلم أنه لدينا مشاكل ولكن لا يجب أن نسمح بتداولها، ننتقد ونعترض باحترام ونشير للخطأ، ولكن دون المساس بالثوابت، أي توقيع أو ختم هيتعرف التزوير فيه».

الوعي غير مرتبط بحالة استثنائية

وأشار الإعلامي جابر القرموطي إلى أن مروجي القرارات المزيفة سيحاسبون، والرئيس أكد على وعي المواطن، والوعي غير مرتبط بحالة استثنائية ولكنه مطلوب أن يوجد بشكل دائم، «الوعي لازم يكون بدرجة معينة ونحافظ عليه، ولازم نركز في المواقف القائمة على استغلال المشاكل والأزمات، وكل الدول بتمر بأزمات والحياة في لندن أصبحت صعبة جدا على سبيل المثال».