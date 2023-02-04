ضبط 26 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن مديرية التموين مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

التفتيش على المخابز البلدية والسياحية

وأكدت وكيل «تموين الشرقية»، أن مديرية التموين شنت عدة حملات تموينية ورقابية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية خلال يناير الماضي، أسفرت عن تحرير 3767 محضرا، بينها 2218 محضرا للمخابز البلدية والسياحية لوجود مخالفات نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، و1549 محضرا في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات، عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل دون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين.

ضبط سلع منتهية الصلاحية

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها طن دقيق و2 طن ملح و2 طن مكرونه و10 أطنان أرز و2 طن شيكولاتة وطن مخللات و500 كيلو سكر و250 كيلو سمنة و640 كرتونة مواد غذائية، و11 طن خامات تصنيع حلويات، وجميعها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية، بينها 1280 لتر بنزين و350 لتر سولار و17 طن أعلاف و800 كيلو أسمدة و14 طن مكسبات طعم و2 طن خامات بلاستيك و96 كرتونة دهانات و50 كرتونة لمبات و60 عبوة مبيدات زراعية جميعها سلع غير صالحه للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمراقبة ومتابعة الأسوق، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق.