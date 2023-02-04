النائبة سولاف درويش: 100 مليون عامل في الاتحاد العربي للنقابات

أشادت النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال الإدارية، بجهود الدولة المصرية في دعم عمال مصر وتوفير حياه كريمة للمواطنين وتوجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى الأجور، والاهتمام بملفات ذوي الهمم و العمالة غير المنتظمة والسلامة والصحة المهنية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

جاء ذلك خلال فعاليات اتحاد نقابات العمال العرب التي تستضيفه مدينة الغردقة في مؤتمر عمالي عربي كبير، ومن المقرر أن يستمر 3 أيام الذي ينظمه الاتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية بحضور النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال الإدارية وحسن شحاته وزير القوى العاملة، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وعدد من قيادات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

فعاليات المؤتمر العربي لنقابات العمال

كانت وجهت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمصر. الدعوة لعقد المؤتمر العمالي، لبحث أهمية العمل العربي المشترك في ملف العمل، والتمسك بشعار النقابات العربية «قوتنا في وحدتنا».

وشهد المؤتمر العمال العربي حضور كبير من قيادات ورؤساء اتحاد نقابات العمال العرب بعدد من الدول العربية من البحرين والسودان والسعودية وسوريا وفلسطين والإمارات.

الاتحاد العربي لنقابات العمال يمثل حوالي 100‪ مليون عامل عربي

وافتتحت سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال الإدارية فعاليات المؤتمر بالترحيب بالضيوف من الدول العربية، مؤكدة أن الاتحاد العربي لنقابات العمال يمثل حوالي 100 مليون عامل عربي.