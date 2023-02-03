وصول آلاف السياح إلى الغردقة ومرسى علم اليوم.. وانتعاشة بالفنادق والمنتجعات

استقبلت فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة ومرسى علم آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات اليوم الجمعة على متن 101‪ رحلة طيران، حيث استقبل مطارا الغردقة 97 رحلة طيران، ومرسى علم 4 رحلات طيران حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين إلى الغردقة ومرسى علم

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن»، بأن مطارا الغردقة ومرسى علم، استقبل اليوم الجمعة، 101 رحلة طيران، قادمة من مطارات أوروبا تقل أكثر من 18 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة

وأشار محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر إلى انتعاش حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم والتى تشهد ارتفاع معدلات الوصول مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدا في تصريحات لـ «الوطن»، استجابة السياح إلى الدعوة التي أطلقتها الفنادق لسياح أوروبا لقضاء شتاء دافئ في الغردقة بتكلفة أقل من تكاليف المعيشة في أوروبا.

الغردقة تستقبل سياحا من 25 جنسية

وأضاف محمد عيد، أن الغردقة استقبلت سياحا من أكثر من 25 جنسية أجنبية من بداية العام الجاري من مختلف الأسواق السياحية وتأتي السياحة الألمانية فى صدارة الجنسيات الوافدة ثم السياحة الروسية والإيطالية والتشيكية والبولندية والإنجليزية.