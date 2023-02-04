فراشات الإسكندرية يحققن 7 ذهبيات في بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك

حقق فريق جمباز الأيروبيك بنادي وادي دجلة السكندري إنجازا كبيرا في بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك، والتي تقام حاليا بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، تحت 8 سنوات، واستطاعت فراشات الإسكندرية الصغيرات أصحاب السنوات السبع تحقيق7 ميداليات ذهبية في مشاركتهن الأولى ببطولة الجمهورية بعد أن حققن نفس الإنجاز في بطولة كأس مصر التي أقيمت أكتوبر الماضي.

فترة إعداد شهرين

وقالت دعاء محمود، مدربة الجمباز بنادي وادي دجلة في الاسكندرية، اليوم السبت، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفراشات الجميلة بدأت تدريبات منذ حوالي 6 أشهر فقط، وكان لديهن إصرار غريب على التفوق والتميز، و«جعلوني بحماسهن أقبل التحدي وأشارك بهن في البطولات، وكانت البطولة الأولى هي بطولة كأس مصر وحققن المركز الأول وحصلن على 7 ذهبيات، وهذه هي البطولة الثانية لهن، ولم تستغرق فترة الإعداد إلا شهرين فقط، وحققن إنجازا جديدا يضاف إلى سجلهن التاريخي وإلى سجل نادي وادي دجلة».

الكابتن دعاء: فراشاتي قد التحدي

وأضافت «دعاء»، أنها قبلت التحدي في بطولة الجمهورية للجمباز، لأنها وجدت أن البنات رغم سنهم الذي لم يتجاوز 7 سنوات، إلا أنهن قبلن التحدي واستطاعن تحقيق المعجزة بالفوز في «الروتيشن» الخاص بهن، والذي يضم 55 لاعبة من مختلف أندية مصر، وجميعهن يمارسن اللعبة منذ سنوات عديدة.

ميداليات ذهبية ومركز أول

وأشارت إلى أن اللاعبات اللاتي استطعن تحقيق مراكز وميداليات، هن محمد خطاب ورتيل محمود مصطفى وكارلا محمد عبد القادر وعاليا أحمد رجب وسيلا منير أحمد وكارلا مايكل شفيق، وحصدن المركز الأول والميداليات الذهبية، و«نتفاءل بالقادم وبالإصرار والعزيمة والتدريب المستمر والمنافسات القوية داخل مصر، سأصل بهن إلى العالمية».