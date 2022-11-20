زايد أحمد ابن كفر الشيخ يحصل على ذهبية جمباز الجمهورية: «فخور بإنجازي»

حقق اللاعب زايد أحمد زايد، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، تحت إشراف الكابتن محمد هيكل، المدير الفني، الميدالية الذهبية، بعد تتويجه بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الفني «رجال» تحت سن 7 سنوات لعام 2022 - 2023م.

«زايد» يهدي الفوز لوالديه

وأعرب «زايد»، لـ«الوطن»، عن بالغ سعادته وفخره بالإنجاز وحصوله على الميدالية الذهبية الثانية على مستوى الجمهورية في لعبة الجمباز، مشيراً إلى أنه يُهدي فوزه بالبطولة إلى والديه، وأسرته، وإلى مدربيه في نادي كفر الشيخ الرياضي، الذين ساعدوه ووقفوا بجانبه حتى حقق الكثير من المراكز في لعبة الجمباز.

تهنئة محافظ كفر الشيخ للبطل

ومن جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، زايد أحمد زايد، 7 سنوات، بطل الجمهورية في لعبة الجمبار، للمرة الثانية وحصوله على الميدالية الذهبية الثانية خلال شهر واحد، مقدماً التحية لأُسرة اللاعب على تشجيعه ودعمه، ولمدربه لحرصه على احتفاظ الطفل الموهوب بمركزه الأول على مستوى الجمهورية في بطولتين.

يذكر أن، زايد أحمد زايد الزاهد، 7 سنوات، حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني خلال شهر سبتمبر الماضي، حتي حصد مؤخراً الميدالية الذهبية الثانية محققاً المركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الفني «رجال» تحت 7 سنوات لعام 2022 - 2023م، تحت قيادة كابتن محمد هيكل، المدير الفني لنادي كفر الشيخ الرياضي.