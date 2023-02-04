تداول 53 ألف طن بضائع متنوعة عبر مواني البحر الأحمر اليوم

تشهد المواني التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات اليوم السبت، 4 فبراير، انتظاماً في حركة السفن وصولاً ومغادرة، كذلك شهدت الموانئ نشاطاً كبيراً في تداول البضائع العامة والمتنوعة خاصة في الصادرات وبلغ إجمالي التداول اليوم 53 ألف طن.

عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ 10 سفن

أعلن المركز الإعلامي، التابع للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم السبت، عددها 10 سفن تنتظر التفريغ والتحميل وتم تداول 53000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 658 شاحنة و 98 سيارة.

وذكر البيان أن حركة الواردات سجلت اليوم 3000 طن بضائع، و341 شاحنة و12 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، و327 شاحنة و86 سيارة .

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين أمل ودليلة

وتابع البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين «أمل ودليلة»، غادرت السفينة HEILAN SPRING وعلى متنها 43000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 290 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما.