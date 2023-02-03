مواني البحر الأحمر: تصدير 52 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا لسنغافورة

شهدت مواني البحر الأحمر نشاطا كبيرا في تداول البضائع اليوم الجمعة، وبلغ حجم تداول البضائع العامة والمتنوعة 68 ألف طن، بالإضافة لتصدير 52 ألف طن فوسفات إلى سنغافورة عبر ميناء سفاجا البحري.

11 سفينة متراكية على المواني

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على أرصفة مواني الهيئة اليوم الجمعة يبلغ عددها 11 سفينة، وتم تداول 68 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و892 شاحنة و108 سيارات.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 4000 طن بضائع، و372 شاحنة، و14 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 64000 طن بضائع، و520 شاحنة و94 سيارة.

تصدير فوسفات إلى سنغافورة

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة SEARIDER وعلى متنها 52000 طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة والسفينتين أمل ودليلة.

تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة

وأضاف البيان أنه تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة، و350 شاحنة اليوم بميناء نويبع، كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1710 ركاب بموانيها.