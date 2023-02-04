«اقتصادية قناة السويس» تدرس إنشاء مراكز صيانة وخدمات مجرية في شرق بورسعيد

التقى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مسؤولي إحدى الشركات المجرية العاملة في تصنيع عربات السكك الحديدية، وتعمل مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية «NERIC» في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وتقوم بتوريد 1350 عربة سكك حديدية، يجري استقبال 500 عربة منها خلال الشهور المقبلة.

وأشار رئيس الهيئة، في بيان عقب ختام أعمال اللجنة المصرية المجرية المشتركة، إلى المناقشات التي جرت بين الجانبين، وسبل التعاون في هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، فضلاً عن بحث ملفات التعاون في المشروعات الجديدة ودراسة إمكانية إنشاء مراكز خدمية وصيانة للشركة المجرية في شرق بورسعيد، ومدى إمكانية أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً إقليمياً وعالمياً لخدمات صناعات هذه الشركة وتصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية والخارجية، بجانب استخدام مراكز الصيانة والخدمات التي ستقام لخدمة مشروعات الشركة بشرق بورسعيد.

إنشاء مراكز البيانات وأنظمة التحكم والمراقبة للمواني

والتقى رئيس المنطقة الاقتصادية، ممثلي كبرى الشركات المجرية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجرت مناقشة التعاون معها في إنشاء مراكز البيانات وأنظمة التحكم والمراقبة للمواني والفرص الاستثمارية في هذا المجال، إذ تتواجد الشركة بنهاية الشهر الجاري ضمن زيارة رئيس الوزراء المجري، لبحث التعاون مع المنطقة الاقتصادية في القطاع التكنولوجي ومراكز البيانات والحلول الذكية.