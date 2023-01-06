اقتصادية قناة السويس: استثمارات لكبرى الشركات الصينية بمنطقة السخنة الصناعية

شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في المنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني الذي تنظمه غرفة التجارة الصينية في مصر؛ بحضور عمرو موسى الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس أمناء جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج، للحديث عن التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

تمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع استراتيجي متميز

وعبر «جمال الدين» عن فخره بالشراكة الفعالة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب الصيني من خلال تواجد استثمارات صينية من كبرى الشركات بمنطقة «تيدا» الصينية داخل منطقة السخنة الصناعية، فضلاً عن تمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع استراتيجي متميز يسهم بدوره في أهمية تواجدها ضمن مبادرة «الحزام والطريق» التي تعد أحد روابط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين.

الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون

وخلال كلمته، أكد وليد جمال الدين، عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجالات متنوعة، ليمثل انطلاقة أكبر للصين من مصر نحو الأسواق الإفريقية والدول المجاورة، من خلال المواني والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون؛ فكما شهدت الفترة الماضية تعاوناً بين الجانبين منذ 15 عاماً ساعد على تخطي مختلف الأزمات العالمية في الوقت الراهن، فإن الفترة المقبلة ستشهد زيارة ترويجية مرتقبة لجمهورية الصين خلال النصف الأول من 2023، لبحث سبل التعاون والتوسع في الأعمال مع الشركات الصينية إذ أنها شراكة أثبتت نجاحها على مدار السنوات.