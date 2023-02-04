تأجيل قضية محو نشاط إدارة وإنشاء الصيدليات الإلكترونية من تطبيق «فيزيتا»

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إلغاء تطبيقات الصيدلة الالكترونية إلى الأول من مارس لحضور ممثل وزارة الاستثمار

جاء في أوراق الدعوى أن تلك التطبيقات تضر بمبادئ مهنة الصيدلة وتنتهك حقوق الصيدليات وتعصف بضمانات المرضى الممثلة في كون الصيدلي أحد خطوط التأمين والدفاع ، كان قد رفع الدعوى عدد من نشطاء الصيادلة يمتلكوا صيدليات بأحياء المهندسين وإمبابة والمعادي

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

واستندت القضية إلى انتهاك «فيزيتا» لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وعدم حصولها على تراخيص وتطالب بمحو السجل التجاري وغلق التطبيق والشركة، القضية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتحمل الرقم 24385 لسنة 75 قضائية

وفي تفاصيلها المطالبة بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة «فيزيتا أي كومرس».

غلق تطبيق صيدلية «فيزيتا» الإلكتروني

وطالبت بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيًا، وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية

وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، إذ يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظًا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.