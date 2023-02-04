رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

الفنان سامح بسيوني يعلن وفاة والده وموعد ومكان صلاة الجنازة

كتب:

هبة أمين
02:36 م | السبت 04 فبراير 2023
الفنان سامح بسيوني

الفنان سامح بسيوني

أعلن الفنان سامح بسيوني،  وفاة والده اليوم، عبر حسابه على «فيس بوك»، معلنًا موعد صلاة الجنازة في الإسكندرية، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة أو موعد استقباله العزاء.

موعد جنازة والد الفنان سامح بسيوني

وكتب سامح بسيوني، عبر حسابه على «فيس بوك»: «أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة بمسجد التقوى غبريال بعد صلاة العصر، والدفنة بترب أبوالنور، ادعوا لأبي بالرحمة والمغفرة».

ويعمل سامح بسيوني في مجال التمثيل والإخراج المسرحي، ومن الأعمال التي شارك فيها ممثلًا: «البيت الكبير»، «الحلال»، «حق ميت»، و«لما تامر ساب شوقية».

اقرأ المزيد:

سامح بسيوني يستعد لبروفات "صلاة الملائكة" بالمسرح القومي

سامح بسيوني يكشف لـ"الوطن" تفاصيل حفل افتتاح المهرجان التجريبي

سامح بسيوني: "المهن التمثيلية" تستقبل العروض استعدادا لمهرجانها الثالث

رئيس البيت الفني: سامح بسيوني يمتلك مشروعا طموحا لفرقة الإسكندرية

سامح بسيوني مشرفا على فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني

إيهاب فهمي ينفي استقالة المخرج سامح بسيوني من "المهن التمثيلية"
بقلم هبة أمين