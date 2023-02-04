الفنان سامح بسيوني يعلن وفاة والده وموعد ومكان صلاة الجنازة

أعلن الفنان سامح بسيوني، وفاة والده اليوم، عبر حسابه على «فيس بوك»، معلنًا موعد صلاة الجنازة في الإسكندرية، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة أو موعد استقباله العزاء.

موعد جنازة والد الفنان سامح بسيوني

وكتب سامح بسيوني، عبر حسابه على «فيس بوك»: «أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة بمسجد التقوى غبريال بعد صلاة العصر، والدفنة بترب أبوالنور، ادعوا لأبي بالرحمة والمغفرة».

ويعمل سامح بسيوني في مجال التمثيل والإخراج المسرحي، ومن الأعمال التي شارك فيها ممثلًا: «البيت الكبير»، «الحلال»، «حق ميت»، و«لما تامر ساب شوقية».