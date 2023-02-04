رواية «الشيطان علي حق» تكتسح مبيعات معرض الكتاب

التاريخ يخبرنا أن «نرسيس» هو من ابتدع «النرجسية» عندما رأى وجهه لـ أول مرة على سطح الماء فـ بدأ يتغزل في نفسه مُعتقداً أنه الأجمل على الإطلاق. ولكن الحقيقة أن أول «نرجسي» كان «إبليس» كما تقول مؤلفة رواية «الشيطان على حق»، ندا كامل، في إحدى دور النشر بمعرض الكتاب الـ54.

وتضيف أن الشيطان يقنعك بارتكاب الذنوب، ويضع لك المبررات، ويجعلك بموضع اختيار بين اختيارين في صالحه، ليكون الرابح، يجعلك جندي من جنوده، مغروراً، معجباً بذاتك وبنفسك إلى أبعد مدى، حتى تقنع نفسك أنك تستحق كل شيء دون غيرك.

وتقول ندا على لسان بطل الرواية: «أنا سامر، أنا الشيطان، أُشفق على ابليس الذي طُرِد من الجنة، وأصبح ملعوناً، يائساً من رحمة الله، إنني مثله، لم يغفر لي أحد، ولم يسمح لي شخص أن أتوب، حاصروني بالماضي ووصموه بي حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها».

«الشيطان على حق» رواية للكاتبة الشابة ندا كامل، وهي الرواية الثالثة لها بعد رواية «الست عزيزة» و«نلتقي في مستشفى المجانين»، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم الفلسفة كلية البنات جامعة عين شمس.

يُذكر أنَّ الرواية قد حققت مبيعات كبيرة في معرض الكتاب الدولي.