الإعلامي جابر القرموطي يشيد بصور جريدة «الوطن» عن معرض الكتاب

أشاد الإعلامي جابر القرموطي بصور جريدة «الوطن» المنشورة عن معرض الكتاب والتي رصدت مظاهر فرح المصريين بالمعرض وحرصهم على المشاركة بجميع فئاتهم العمرية.

صور معرض الكتاب تدعو للفخر

وأضاف القرموطي، خلال تقديمه برنامج مانشيت المذاع على قناة CBC: «صورة الوطن صورة عظيمة وتستحق الإشادة».

وأشار إلى أن معرض الكتاب ظاهرة عملية ترد على من قال إن المصريين همهم الطعام والشراب فقط ولا يهتمون بشيء آخر: «الزحام اللي في معرض الكتاب كافي للرد على هؤلاء، المصريين مهتمين بالقراءة والثقافة».

وتابع «القرموطي»: «كمية الصور المنتشرة عن معرض الكتاب تدعو للفخر وترصد مظاهر احتفال المصريين بالثقافة والكتب»،