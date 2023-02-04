التنسيقية تشيد بتوجيه عوائد النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لمبادرات ومشروعات تنموية

أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإجراءات التى أعلنها منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة، من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية.

التنسيقية تثمن الإجراءات التي أعلنها منتدى شباب العالم

وثمنت التنسيقية تلك الإجراءات التي تؤكد وعي وإدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم المنتدى للمتغيرات الدولية والتداعيات الإنسانية والاقتصادية.