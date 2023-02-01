تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين تلتقي وفدا من جمعية الشعوب الأوراسية

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وفدا من جمعية الشعوب الأوراسية برئاسة أندريه بيليانينوف، الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، يضم عددا من الأكاديميين ورؤساء الجامعات، والمنظمات الروسية المعنية بالشأن الأوراسي، وبرلمانيين.

ورحبت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالوفد، وتحدّثت عن تجربة التنسيقية ودورها وتمثيلها في المجالس النيابية، كما أكدت عمق العلاقات المصرية الروسية التاريخية الممتدة على المستوى الحكومي والشعبي.

مصر وروسيا

وقال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر وروسيا تجمعهما علاقات متميزة للغاية تاريخيا وشعبيا، متابعا: «لا شك أنّنا نلتقي في وقت عصيب بسبب ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية، الموقف المصري كان واضحًا وسبق وأعلنته مصر بشكل صريح في الأمم المتحدة، حين رفضت ازدواجية المعايير في استخدام سلاح العقوبات».

وأضاف محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نحرص دائما على حضور اجتماعات برلمان الشباب الأوراسي عبر zoom، وما زلنا ضيف شرف في المكتب التنفيذي لهذا البرلمان».

ولفت القط إلى أنّ لقاء وزيرى الخارجية المصري، والروسي سيرجى لافروف، أكد توافق العلاقات الثنائية، وتفعيل الخطوات التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أعلنها في وقت سابق الرئيسان عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين.

جمعية الشعوب الأوراسية

وأكد رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أهمية التوسع في حركة الترجمة بين الجانبين، مشددا على أهمية دور القوى الناعمة في العلاقات بين الشعوب.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، أندريه بيليانينوف، إنّ الشباب لهم دور مهم جدًا في بناء بلدانهم، متابعا: «تمثلون دولة لها تاريخ وحضارة عظيمة، وتعبرون عن شباب سياسي له دور حقيقي في المجتمع».

وشرح الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية أندريه بيليانينوف، دور الجمعية، موضحا أنّها منظمة شعبية وليست سياسية.

كما تطرق اللقاء للحديث عن التعاون في عدة مجالات، التعليمية والثقافية والصحية، وأهمية التنسيق فيما بينهم في هذه الملفات خاصة التعليمية والثقافية، إضافة إلى التأكيد على أهمية فكرة التعاون الثقافي بين الطلبة المصريين والروس.

وفي نهاية اللقاء، أهدت جمعية الشعوب الأوراسية عددا من المطبوعات الثقافية المترجمة لمكتبة التنسيقية.

كما قدّم النائب طارق الخولي، درع التنسقية لرئيس الوفد أندريه بيليانينوف، الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية.

وشارك في اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، ومحمود القط، عضو مجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ورامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، وأنور إسماعيل، ومينا كرم، وفريدة محمد، أعضاء التنسيقية.