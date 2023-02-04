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الرئيس السيسي ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

كتب:

محمد أبو عمرة
07:55 م | السبت 04 فبراير 2023
المهندس شريف إسماعيل

المهندس شريف إسماعيل

‏نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.

وأضاف الرئيس، في تدوينة له على صفحته بموقع «فيس بوك»، منذ قليل: «لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة».

وتابع: «لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.. إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

 

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.