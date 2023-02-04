وزير الزراعة ينعى رئيس وزراء مصر السابق: أدى المسؤولية بأمانة وإخلاص

نعى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق، والذي وافته المنية اليوم.

توفي بعد رحلة طويلة وحافلة من العمل الوطني

وقال الوزير: «إن الراحل توفي بعد رحلة طويلة وحافلة من العمل الوطني حمل خلالها على عاتقه مهاماً صعبة في ظروف عصيبة من تاريخ الوطن وكان عليه رحمة الله متجردا وفاضلا دمث الخلق، وأدى المسؤولية بأمانة وإخلاص».

وأعرب ‏وزير الزراعة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحمته وعظيم فضله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».